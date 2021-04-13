Новости путешествий
Отдых в России
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Почта

Эксперт назвал страну, которая может стать альтернативой Турции для туристов

Даня Виттиг
4 часа назад
Глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев назвал россиянам альтернативу отдыху в Турции. Он сообщают РИА Новости.
По его мнению, заменой Турции для россиян могла бы стать Болгария.
«Там климатические условия нормальные. Африканская страна не может быть в полной мере альтернативой — ни Тунис, ни Марокко Может быть решением открытие египетского направления. Но мы об этом с 2014 года говорим. Но я за болгарское направление. Хотя Египет — это круглогодичное направление, но в летний период оно жарковато», — пояснил эксперт.
Из европейских стран в Болгарии самый мягкий климат и наличие большого номерного фонда. Мальцев порекомендовал активизировать переговорный процесс с болгарской стороной «для возможной переориентации туристских потоков».
Мальцев уточнил, что российский юг и так пользовался популярностью среди россиян.
«Там уже большая часть турпродукта распределена между операторами, а часть – уже продана конечному потребителю».
Новости путешествий,Видео,Михаил Мальцев,РИА Новости,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители