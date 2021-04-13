Эксперт назвал страну, которая может стать альтернативой Турции для туристов

Глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев назвал россиянам альтернативу отдыху в Турции. Он сообщают РИА Новости.

По его мнению, заменой Турции для россиян могла бы стать Болгария.

«Там климатические условия нормальные. Африканская страна не может быть в полной мере альтернативой — ни Тунис, ни Марокко Может быть решением открытие египетского направления. Но мы об этом с 2014 года говорим. Но я за болгарское направление. Хотя Египет — это круглогодичное направление, но в летний период оно жарковато», — пояснил эксперт.

Из европейских стран в Болгарии самый мягкий климат и наличие большого номерного фонда. Мальцев порекомендовал активизировать переговорный процесс с болгарской стороной «для возможной переориентации туристских потоков».

Мальцев уточнил, что российский юг и так пользовался популярностью среди россиян.