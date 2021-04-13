Бортпроводники назвали худшие случаи уборки самолета после пассажиров

Бортпроводники назвали самые жуткие случаи, с которыми им приходилось сталкиваться во время уборки самолета после пассажиров. Об этом сообщает издание Express.

Один сотрудник возмутился по поводу остатков еды и крошек от крекеров и печенья. При этом другая стюардесса пожаловалась на пассажира, которого стошнило прямо на откидной столик.

По словам уборщика, худшим, что ему приходилось убирать в самолетах, было пассажирское кресло в пятнах крови.

Если сиденья остаются в настолько плохом состоянии, что не поддаются уборке, то сотрудники авиакомпании должны успеть заменить его до следующего полета.