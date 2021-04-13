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Бортпроводники назвали худшие случаи уборки самолета после пассажиров

Даня Виттиг
3 часа назад
Бортпроводники назвали самые жуткие случаи, с которыми им приходилось сталкиваться во время уборки самолета после пассажиров. Об этом сообщает издание Express.
Бортпроводники назвали худшие случаи уборки самолета после пассажиров
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Один сотрудник возмутился по поводу остатков еды и крошек от крекеров и печенья. При этом другая стюардесса пожаловалась на пассажира, которого стошнило прямо на откидной столик.
По словам уборщика, худшим, что ему приходилось убирать в самолетах, было пассажирское кресло в пятнах крови.
Если сиденья остаются в настолько плохом состоянии, что не поддаются уборке, то сотрудники авиакомпании должны успеть заменить его до следующего полета.
«В прошлом году мы с девушкой зашли в самолет, а у ее кресла полностью отсутствовала нижняя часть», — поделился воспоминанием один из пользователей форума.
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