В Сети появилось видео, снятое изнутри аварийно севшего самолета, летевшего по маршруту Санкт-Петербург - Сочи. Видеоролик опубликовал Telegram-канал Mash.
На кадрах видно, как путешественники сидят в своих креслах в кислородных масках, в то время как стюардессы пытаются успокоить встревоженных пассажиров:
"Самолет разгерметизировался, из-за чего не может набрать заданную высоту. Придется нам один час вырабатывать топливо в районе Сочи. В общем-то, самолет полностью управляем, для нас ничего опасного нет",
- заявил по громкоговорителю пилот воздушного судна.