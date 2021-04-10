Загорающие люди на сочинском пляже удивили россиян

Туристы заполонили сочинские пляжи из-за теплой погоды и отправились загорать. Видео с побережья Сочи было опубликовано в Instagram-аккаунте @krasnodar_kray.

На кадрах видно, что пляжи заполнены туристами с детьми. Некоторые из них одеты в купальники и загорают на шезлонгах. Кто-то решил устроить пикник на пляже.

Пост вызвал неоднозначные эмоции у комментаторов. Одни удивились и заявили, что даже в южной части России недостаточно тепло для того, чтобы загорать на пляже.

«Ну, совсем еще некомфортно находиться там и поеживаться», «Да холодно еще на всем побережье, одни понты», «Зачем так рано»