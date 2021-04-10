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Загорающие люди на сочинском пляже удивили россиян

Елизавета Назарова
2 часа назад
Туристы заполонили сочинские пляжи из-за теплой погоды и отправились загорать. Видео с побережья Сочи было опубликовано в Instagram-аккаунте @krasnodar_kray.
На кадрах видно, что пляжи заполнены туристами с детьми. Некоторые из них одеты в купальники и загорают на шезлонгах. Кто-то решил устроить пикник на пляже.
Пост вызвал неоднозначные эмоции у комментаторов. Одни удивились и заявили, что даже в южной части России недостаточно тепло для того, чтобы загорать на пляже.
«Ну, совсем еще некомфортно находиться там и поеживаться», «Да холодно еще на всем побережье, одни понты», «Зачем так рано»
Другие комментаторы заявили о том, что они завидуют людям, отдыхающим на пляже, так как сами не имеют такой возможности.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в Сети поделились любимыми фото Сочи.
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