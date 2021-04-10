В Сети поделились любимыми фото Сочи

В одном из популярных сообществ в социальной сети "Вконтакте" сочинцы и туристы поделились любимыми фото курорта. Оказалось, что очень многие любят фотографировать южные сочинские закаты, которые по своей красоте не уступают мальдивским.
Конечно, главным героем большинства фото стало лазурно-голубое море. Именно ради него сюда съезжаются отдыхающие со всей страны, и именно поэтому россияне скупают квартиры в Сочи, несмотря на высокие цены.
Пользователи Сети считают, что у жизни в сочи есть множество недостатков, но теплый климат, живописные виды, горы, море, круглогодичное солнце и особенный воздух все равно заставляют влюбиться в курорт. "Рамблер" понаблюдал за снимками из сочи, которые стали для россиян любимыми.