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В Сети поделились любимыми фото Сочи

Диана Товсепова
10 апреля 2021
В одном из популярных сообществ в социальной сети "Вконтакте" сочинцы и туристы поделились любимыми фото курорта. Оказалось, что очень многие любят фотографировать южные сочинские закаты, которые по своей красоте не уступают мальдивским.
Сочинские закаты настолько красивы, что иногда от них невозможно оторвать глаз.
1/9 Сочинские закаты настолько красивы, что иногда от них невозможно оторвать глаз.
Фото: Социальные сети
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Многие места в городе напоминают о шикарном советском прошлом курорта, когда в местных санаториях отдыхала элита страны.
2/9 Многие места в городе напоминают о шикарном советском прошлом курорта, когда в местных санаториях отдыхала элита страны.
Фото: Социальные сети
При этом в городе можно найти не только море и горы, но и живописные каньоны и водопады. Настоящие российские тропики.
3/9 При этом в городе можно найти не только море и горы, но и живописные каньоны и водопады. Настоящие российские тропики.
Фото: Социальные сети
А это фото больше похоже напоминает итальянский городок или лазурное побережье Франции, чем Кавказ.
4/9 А это фото больше похоже напоминает итальянский городок или лазурное побережье Франции, чем Кавказ.
Фото: Социальные сети
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Летом море заполняют яхты, сапсерфы и парусники.
5/9 Летом море заполняют яхты, сапсерфы и парусники.
Фото: Социальные сети
А это фото должно напомнить о том, что Сочи — это все же Кавказ. И конечно, здесь не обойтись без запаха шашлыка, яркой чурчхелы на рынке, зажигательных песен Миши Галустяна и южного темперамента местных жителей.
6/9 А это фото должно напомнить о том, что Сочи — это все же Кавказ. И конечно, здесь не обойтись без запаха шашлыка, яркой чурчхелы на рынке, зажигательных песен Миши Галустяна и южного темперамента местных жителей.
Фото: Социальные сети
Но эти закаты, как считают местные, ни с чем не сравнить.
7/9 Но эти закаты, как считают местные, ни с чем не сравнить.
Фото: Социальные сети
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Почти круглый год здесь светит яркое солнце.
8/9 Почти круглый год здесь светит яркое солнце.
Фото: Социальные сети
А Сочи зимой — это пальмы в снегу. И это, согласитесь, особенно красиво.
9/9 А Сочи зимой — это пальмы в снегу. И это, согласитесь, особенно красиво.
Фото: Социальные сети
Конечно, главным героем большинства фото стало лазурно-голубое море. Именно ради него сюда съезжаются отдыхающие со всей страны, и именно поэтому россияне скупают квартиры в Сочи, несмотря на высокие цены.
Пользователи Сети считают, что у жизни в сочи есть множество недостатков, но теплый климат, живописные виды, горы, море, круглогодичное солнце и особенный воздух все равно заставляют влюбиться в курорт. "Рамблер" понаблюдал за снимками из сочи, которые стали для россиян любимыми.
Отдых в России,Фото,
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