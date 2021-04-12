Италия назвала условия открытия границ для туристов летом

Власти Италии заявили о готовности открыть страну для туристов летом при соблюдении одного из трех условий. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Министр туризма Италии Массимо Гаравалья рассказал, что туристов могут начать пускать в страну уже 2 июня, когда отмечается День Республики. К этому времени они успеют подготовиться к приему иностранцев.

На данный момент правительство рассматривает три условия, при соблюдении которых в Италии возобновится туристическая деятельность. Первые два — наличие у приезжающих сертификата о вакцинации или отрицательного результата теста на коронавирус. Третье условие — массовая вакцинация населения в популярных туристических регионах:

"В конце апреля мы приступаем к вакцинации населения Капри, Искьи и Прочиды, а также побережья Сорренто. Об иммунизации также просят крупные острова, в том числе Сицилия и Сардиния", — рассказал Гаравалья.