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Барселона может открыться для россиян грядущим летом

Мира Маркина
4 часа назад
Директор туристического консорциума Барселоны (Turisme de Barcelona) Мариан Муро заявил, что курорт может открыться для россиян в конце лета или осени. Об этом сообщают РИА Новости.
По словам эксперта, открытие границ возможно в случае успешного введения цифровых "коронавирусных сертификатов" в странах ЕС, а также признания аналогичных документов другими государствами.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что испанцы попросили не пускать туристов в страну.
Заграница,Видео,ЕС,
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