Власти Мальты готовы платить туристам 200 евро

Этот план представил глава министерства туризма страны Клейтон Бартоло. Туристические выплаты могут быть назначены, если приезжающие находятся на территории страны от трех дней. Кроме того, сумма выплаты будет зависеть от выбранного отеля. Так, гражданам, которые забронируют жилье в пятизвездочном отеле, назначат 200 евро, в четырехзвездочном — 150 евро, а в трехзвездочном по 100 евро.
Известно, что в прошлом году посещаемость Мальты упала на 80%, что сильно ухудшило показатели государства на фоне пандемии.