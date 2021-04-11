Власти Мальты готовы платить туристам 200 евро

Власти Мальты могут назначить выплаты туристам в размере 200 евро для оживления туристической отрасли на фоне пандемии. Об этом сообщает Reuters.

Этот план представил глава министерства туризма страны Клейтон Бартоло. Туристические выплаты могут быть назначены, если приезжающие находятся на территории страны от трех дней. Кроме того, сумма выплаты будет зависеть от выбранного отеля. Так, гражданам, которые забронируют жилье в пятизвездочном отеле, назначат 200 евро, в четырехзвездочном — 150 евро, а в трехзвездочном по 100 евро.

Также туристы смогут получить надбавку в 10%, если выбранный ими отель располагается в трех километрах к северу от Мальты на острове Гоцо.