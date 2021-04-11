Куда массово отправятся россияне на майские праздники

На майские праздники россияне массово решили отправиться по двум направлениям. Всего в опросе приняли участие 3060 человек. При этом наиболее востребованным для респондентов стало путешествие в Москву. Авиабилеты в столицу приобрели 25 процентов опрошенных сервисом OneTwoTrip, сообщает RT.
Почетное второе место занял Санкт-Петербург — туда полетят 12,2 процента россиян. А замкнул тройку лидеров Сочи, в который отправятся 7,1 процента. В Симферополь полетит всего пять процентов, а четыре — в Калининград.
Для тех, кто путешествует на поезде, самыми популярными маршрутами, кроме Москвы и Петербурга, стали Нижний Новгород, Казань и Ростов-на-Дону.
Также выяснилось, что 77 процентов опрошенных будут искать горящие путевки, если не получится найти удачное предложение заранее. При этом нашлись и те, кто на майские праздники предпочел остаться дома - их доля составила 15 процентов.