Куда массово отправятся россияне на майские праздники

На майские праздники россияне массово решили отправиться по двум направлениям. Всего в опросе приняли участие 3060 человек. При этом наиболее востребованным для респондентов стало путешествие в Москву. Авиабилеты в столицу приобрели 25 процентов опрошенных сервисом OneTwoTrip, сообщает RT.

Почетное второе место занял Санкт-Петербург — туда полетят 12,2 процента россиян. А замкнул тройку лидеров Сочи, в который отправятся 7,1 процента. В Симферополь полетит всего пять процентов, а четыре — в Калининград.

Для тех, кто путешествует на поезде, самыми популярными маршрутами, кроме Москвы и Петербурга, стали Нижний Новгород, Казань и Ростов-на-Дону.