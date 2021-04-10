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Мальта заплатит прибывающим туристам 200 евро

Елизавета Назарова
37 минут назад
Власти Мальты планируют выплачивать до 200 евро туристам, прибывающим в страну. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местное министерство туризма.
Мальта заплатит прибывающим туристам 200 евро
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Прибывающие туристы, которые будут находиться на территории Мальты от трех дней, смогут получить выплату в размере от 200 евро. Постояльцам трехзвездочного отеля заплатят 100 евро. четырехзвездочного — 150 евро и пятизвездочного — 200 евро.
Размер выплаты также может увеличиться на 10%, если отель будет расположен на мальтийском острове Гозо. В министерстве туризма сообщили, что эта программа направлена на восстановление туристической отрасли в стране.
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