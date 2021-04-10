Мальта заплатит прибывающим туристам 200 евро

Власти Мальты планируют выплачивать до 200 евро туристам, прибывающим в страну. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местное министерство туризма.

Прибывающие туристы, которые будут находиться на территории Мальты от трех дней, смогут получить выплату в размере от 200 евро. Постояльцам трехзвездочного отеля заплатят 100 евро. четырехзвездочного — 150 евро и пятизвездочного — 200 евро.