Стали известны итоги совещания по полетам в Турцию

В настоящее время не принимались решения по вопросу ограничения рейсов в Турцию, но это может произойти в грядущий понедельник, 12 апреля.

Напомним, на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в Турции в ряде СМИ появилась информация, что для россиян может быть введен полный или частичный запрет на полеты в Турцию.