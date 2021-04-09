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Стали известны итоги совещания по полетам в Турцию

Стелла Шмель
3 часа назад
Стало известно о том, как прошло совещание оперативного штаба по полетам в Турцию и их ограничению. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в туристической отрасли.
В настоящее время не принимались решения по вопросу ограничения рейсов в Турцию, но это может произойти в грядущий понедельник, 12 апреля.
Напомним, на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в Турции в ряде СМИ появилась информация, что для россиян может быть введен полный или частичный запрет на полеты в Турцию.
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