Турецкие отели сдвигают сроки открытия из-за вспышки COVID-19

Некоторые отели в Турции вынуждены отложить открытие в связи с новой вспышкой коронавируса. Об этом сообщает портал "Турпром".
Старт туристического сезона был запланирован на апрель, но теперь его решено сдвинуть на два-три месяца.
"Позитивные ожидания января полностью не сбылись",
- сказал владелец одного из объектов размещения.
8 апреля число заболевших в Турции увеличилось на 55 941 человек. Это рекордный показатель за предыдущие 10 дней.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова
заявила, что мутировавшие штаммы COVID-19 чаще всего попадают на территорию России именно из Турции. Она отметила, что ситуация с распространением инфекции в Турции осложняется стремительными темпами.