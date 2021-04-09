Турецкие отели сдвигают сроки открытия из-за вспышки COVID-19

Некоторые отели в Турции вынуждены отложить открытие в связи с новой вспышкой коронавируса. Об этом сообщает портал "Турпром".

Старт туристического сезона был запланирован на апрель, но теперь его решено сдвинуть на два-три месяца.

"Позитивные ожидания января полностью не сбылись",

- сказал владелец одного из объектов размещения.

8 апреля число заболевших в Турции увеличилось на 55 941 человек. Это рекордный показатель за предыдущие 10 дней.