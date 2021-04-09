Новости путешествий
Отдых в России
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Почта

Турецкие отели сдвигают сроки открытия из-за вспышки COVID-19

Стелла Шмель
1 час назад
Некоторые отели в Турции вынуждены отложить открытие в связи с новой вспышкой коронавируса. Об этом сообщает портал "Турпром".
Старт туристического сезона был запланирован на апрель, но теперь его решено сдвинуть на два-три месяца.
"Позитивные ожидания января полностью не сбылись",
- сказал владелец одного из объектов размещения.
8 апреля число заболевших в Турции увеличилось на 55 941 человек. Это рекордный показатель за предыдущие 10 дней.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что мутировавшие штаммы COVID-19 чаще всего попадают на территорию России именно из Турции. Она отметила, что ситуация с распространением инфекции в Турции осложняется стремительными темпами.
Ранее "Рамблер" писал, что Турцию для россиян могут закрыть.
Новости путешествий,Анна Попова,Роспотребнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители