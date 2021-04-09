Турцию для россиян могут закрыть

В Турции зафиксировали ухудшение эпидемиологической обстановки. Число новых случаев коронавируса в Турции за 8 апреля выросло на 55 941. Это рекордное значение за последние 10 дней.

На этом фоне правительство России рассматривает вариант запрета российским туристам путешествия в эту страну.

Об этом заявили эксперты портала "Турпром", ссылаясь на данные о завозе новых штаммов коронавируса россиянами из Турции.

Фактически решение может быть принято уже 9 апреля. Возможны два варианта развития событий: либо будет заявлено о полном запрете на авиасообщение, либо будет введен обязательный двухнедельный карантин для прибывающих из Турции туристов.

Также эксперты считают, что возможно будет введена обязательная вакцинация выезжающих в другие страны россиян.