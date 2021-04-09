Турцию для россиян могут закрыть

В Турции зафиксировали ухудшение эпидемиологической обстановки. Число новых случаев коронавируса в Турции за 8 апреля выросло на 55 941. Это рекордное значение за последние 10 дней.
На этом фоне правительство России
рассматривает вариант запрета российским туристам путешествия в эту страну.
Об этом заявили эксперты портала "Турпром", ссылаясь на данные о завозе новых штаммов коронавируса россиянами из Турции.
Фактически решение может быть принято уже 9 апреля. Возможны два варианта развития событий: либо будет заявлено о полном запрете на авиасообщение, либо будет введен обязательный двухнедельный карантин для прибывающих из Турции туристов.
Также эксперты считают, что возможно будет введена обязательная вакцинация выезжающих в другие страны россиян.
"Самое значительное количество завезенных в Россию штаммов COVID-19 приходится именно на Турцию, причем речь идет как раз о мутировавших штаммах — британском и южноафриканском. А привозят вирус из Турции в основном наши туристы",