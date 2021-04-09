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Как поехать за границу, если вы вакцинированы

Елизавета Назарова
55 минут назад
Многие страны начинают открываться только для людей, переболевших коронавирусом, или вакцинированных. Например, с 14 мая Греция уже будет готова принимать вакцинированных туристов. Грузия, Черногория, Сейшелы уже готова принимать россиян, которые сделали обе прививки. Список таких стран ежедневно пополняется и многие граждане идут делать вакцину ради путешествий.
Однако по новым правилам въезда необходимо подготавливать очень много документов. В некоторые страны помимо справки о вакцинации необходимо предоставлять ПЦР-тест. Смотрите видео и узнаете, что нужно из документов для поездки за границу тем, кто уже вакцинировало.
Заграница,Видео,
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