Россиянка переехала в Турцию и описала поездку в страну словом "провал". О своих впечатлениях она рассказала в блоге на платформе "Яндекс.Дзен".

Девушка назвала три критерия, которые крайне негативно отразились на жизни в стране. Первый - резкое обесценивание местной валюты, из-за чего подскочили цены на продукты и иностранные товары.

Кроме того, блогер вспомнила про ограничения, введенные властями на фоне пандемии коронавируса. Обязательный ПЦР-тест, который требуется сдать каждому туристу по прилету, - еще один сдерживающий фактор для полноценного возобновления туристического потока в Турцию.

По словам россиянки, местные жители крайне не довольны сложившейся ситуацией: