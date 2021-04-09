Россиянка переехала в Турцию и описала поездку в страну словом "провал". О своих впечатлениях она рассказала в блоге на платформе "Яндекс.Дзен".
Девушка назвала три критерия, которые крайне негативно отразились на жизни в стране. Первый - резкое обесценивание местной валюты, из-за чего подскочили цены на продукты и иностранные товары.
Кроме того, блогер вспомнила про ограничения, введенные властями на фоне пандемии коронавируса. Обязательный ПЦР-тест, который требуется сдать каждому туристу по прилету, - еще один сдерживающий фактор для полноценного возобновления туристического потока в Турцию.
По словам россиянки, местные жители крайне не довольны сложившейся ситуацией:
"Все больше и больше в социальных сетях появляется негативных постов о том, что в то время как полноправным жителям страны запрещено выходить на улицу (по выходным), иностранным туристам дозволено буквально все".