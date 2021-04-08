Способы сэкономить на майские назвали туроператоры

Туроператоры назвали несколько аспектов, помогающих существенно сэкономить при покупке билетов на майские праздники. Об этом сообщает издание "Известия".

Как рассказал генеральный директор туроператора "Алеан" Илья Уманский, большинство туристов бронируют жилье в Центральном районе Сочи. В то время как в Имеретинской низменности цена в отелях существенно ниже и там все еще есть свободные места.

Самые популярные районы Крыма - Южный берег и район Большой Ялты. Туроператоры советуют обратить внимание на отели на Восточном и Западном побережье, в частности, Керчь.