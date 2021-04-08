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Россиянка рассказала о сложностях на дороге из Москвы в Сочи и обратно

Стелла Шмель
43 минуты назад
Путешественница из России рассказала о своем опыте поездок из Москвы в Сочи и обратно на автомобиле. Туристка поведала о сложностях пути и дала несколько советов. Ее слова приводит портал "Тонкости Туризма".
Девушка рекомендует разделить 18-часовой маршрут на два отрезка, чтобы легче перенести дорогу. По дороге в Сочи она советует остановиться в Аксае, городе, который расположен в 1100 километрах от Москвы.
Второй отрезок пути составляет 560 километров, но он является более опасным из-за дороги-серпантина и возможного дождя или снега.
На обратном пути путешественница рекомендует остановиться в Богучаре.
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