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Иностранцам запретят проводить экскурсии по России

Мария Грибова
35 минут назад
Государственная Дума в третьем чтении приняла закон, запрещающий иностранцам работать экскурсоводами. Об этом сообщается на сайте законодательного органа России.
С 1 июля 2022 года иностранцы не допускаются к проведению экскурсий на территории России, кроме выходцев из стран, заключивших особые соглашения с правительством. Однако отмечается, что люди, не имеющие гражданства РФ, могут продолжить работать инструкторами-проводниками.
Также экскурсоводам и гидам-переводчикам предстоит проходить обязательную аттестацию раз в пять лет. Работникам сферы туризма разрешается осуществлять свою деятельность лишь в регионе аттестации. В случае если человек планирует работать на национальных маршрутах в нескольких регионах, решение будет выносить межрегиональная комиссия.
Согласно законодательному акту, Ростуризм на своем сайте будет вести единый федеральный реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков.
Новости путешествий,Видео,Ростуризм,Госдума,
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