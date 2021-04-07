Иностранцам запретят проводить экскурсии по России

С 1 июля 2022 года иностранцы не допускаются к проведению экскурсий на территории России, кроме выходцев из стран, заключивших особые соглашения с правительством. Однако отмечается, что люди, не имеющие гражданства РФ, могут продолжить работать инструкторами-проводниками.

Также экскурсоводам и гидам-переводчикам предстоит проходить обязательную аттестацию раз в пять лет. Работникам сферы туризма разрешается осуществлять свою деятельность лишь в регионе аттестации. В случае если человек планирует работать на национальных маршрутах в нескольких регионах, решение будет выносить межрегиональная комиссия.