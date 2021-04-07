Новости путешествий
Отдых в России
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Почта

Туристка рассказала об удивляющем иностранцев поведении россиянок

Даня Виттиг
4 часа назад
Российская туристка рассказала о поведении соотечественниц, удивляющем иностранцев. Об этом она написала на платформе «Яндекс.Дзен».
Автор в отпуск в Бангкок, где остановилась в квартире местной девушки по имени Пакпао. Она и поделилась с путешественницей особенностями поведения россиянок, которые ее удивили.
Женщина была поражены манерой россиянок ярко краситься и одеваться в повседневной жизни. Даже для выхода в магазин девушки из России надевают свои лучшие наряды, хотя в Таиланде наряжаются только на торжества.
Также иностранку поразили российские приметы: запрет свистеть в доме, дарить нечетное количество цветов и пожимать руку через порог.
Кроме того, хозяйка квартиры отметила выражение «с легким паром», которое россияне используют после бани. Девушка решила перенять его и использовать в общении у себя на родине.
«Удивительная страна и нравы, а русские — самые необычные люди, которых я только встречала!» — резюмировала впечатления Пакпао.
Ранее "Рамблер" сообщал, когда можно будет улететь в Таиланд.
Новости путешествий,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители