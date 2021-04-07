Российская туристка рассказала о поведении соотечественниц, удивляющем иностранцев. Об этом она написала на платформе «Яндекс.Дзен».

Автор в отпуск в Бангкок, где остановилась в квартире местной девушки по имени Пакпао. Она и поделилась с путешественницей особенностями поведения россиянок, которые ее удивили.

Женщина была поражены манерой россиянок ярко краситься и одеваться в повседневной жизни. Даже для выхода в магазин девушки из России надевают свои лучшие наряды, хотя в Таиланде наряжаются только на торжества.

Также иностранку поразили российские приметы: запрет свистеть в доме, дарить нечетное количество цветов и пожимать руку через порог.

Кроме того, хозяйка квартиры отметила выражение «с легким паром», которое россияне используют после бани. Девушка решила перенять его и использовать в общении у себя на родине.