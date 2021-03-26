Таиланд с 1 июля откроет Пхукет для привившихся туристов

Министр туризма Таиланда Пхипата Ратчакитпракарна сообщил, что путешественники, сделавшие прививку от коронавируса, смогут прибыть на остров Пхукет в Таиланде без пребывания на карантине. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно планам, курортный остров откроется для привитых туристов на три месяца раньше, чем другие территории Таиланда. С 1 июля Пхукет будет ждать гостей.