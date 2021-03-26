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Таиланд с 1 июля откроет Пхукет для привившихся туристов

Даня Виттиг
2 часа назад
Министр туризма Таиланда Пхипата Ратчакитпракарна сообщил, что путешественники, сделавшие прививку от коронавируса, смогут прибыть на остров Пхукет в Таиланде без пребывания на карантине. Об этом сообщает Bloomberg.
Согласно планам, курортный остров откроется для привитых туристов на три месяца раньше, чем другие территории Таиланда. С 1 июля Пхукет будет ждать гостей.
Премьер-министр страны Прают Чан-Оча одобрил плат открытия Пхукета на заседании комиссии по экономическим вопросам. После того как сценарий будет опробован на территории Пхукета, его планируют распространить на остров Самуй и другие территории, популярные среди туристов.
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