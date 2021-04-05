Тысяча дельфинов проплыла рядом с лодкой туристов

Туристы вблизи американского города Дана-Поинт, штат Калифорния, сняли на видео, как рядом с их лодкой проплывает огромная стая из тысячи дельфинов. На запись обратило внимание издание Daily Mail.

На ролике видно, как млекопитающие плавают друг с другом наперегонки, выпрыгивают из воды и ныряют обратно. Пассажиры лодки поделились, что наблюдали за дельфинами в течение четырех часов.

«Подобные скопления дельфинов образуются спонтанно, это может произойти в любое время года. На юге Калифорнии самое большое количество дельфинов на квадратный километр в мире»,

— сообщили в группе наблюдателей за китами.