Тысяча дельфинов проплыла рядом с лодкой туристов

Туристы вблизи американского города Дана-Поинт, штат Калифорния, сняли на видео, как рядом с их лодкой проплывает огромная стая из тысячи дельфинов. На запись обратило внимание издание Daily Mail.
На ролике видно, как млекопитающие плавают друг с другом наперегонки, выпрыгивают из воды и ныряют обратно. Пассажиры лодки поделились, что наблюдали за дельфинами в течение четырех часов.
«Подобные скопления дельфинов образуются спонтанно, это может произойти в любое время года. На юге Калифорнии самое большое количество дельфинов на квадратный километр в мире»,
— сообщили в группе наблюдателей за китами.
Также там отметили, что Дана-Поинт — одно из лучших мест в мире до таких наблюдений, поскольку скопления дельфинов достигают 10 тысяч особей.