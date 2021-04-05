В Греции рассказали, как будут принимать туристов этим летом

Министерство туризма Греции представило план безопасного запуска сезона-2021. АТОР сообщил, что Россия названа среди приоритетных рынков.

Министр туризма Харис Теохарис сообщил, что старт сезона запланирован на 14 мая со всеми государствами, из которых в Грецию традиционно приезжали путешественники.

Власти обеспечат гостям безопасные въезд и пребывание благодаря "пяти линиям обороны". Начальная стадия – это условия прибытия: сертификат, подтверждающий, что турист вакцинирован против коронавируса или отрицательный результат ПЦР-теста. Вторая включает в себя проведение выборочных исследований по прилету.

Третья "линия защиты" предусматривает карантин для гостей в случае положительного результата анализа. Четвертая – это общие правила эпидемиологической безопасности, например, ношение маски. Наконец, все иностранные туристы должны следовать тем же правилам, что и греки.