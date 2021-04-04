На курорте на пляж выбросило мину

В американской Флориде на пляже курортного городка Лодердейл-бай-зе-си ночью выбросило прибоем морскую учебную мину диаметром 1,2 метра. Об этом сообщили местные СМИ.

На пляж прибыл отряд саперов отряд и оцепил небольшой участок, прилегающий к местному отелю. На корпусе мины была пометка "неактивная", но она предположительно могла использоваться в ходе военных учений. При этом специалисты посчитали, что мина могла быть взрывоопасной.