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На курорте в США на пляж выбросило мину

Диана Товсепова
4 часа назад
В американской Флориде на пляже курортного городка Лодердейл-бай-зе-си ночью выбросило прибоем морскую учебную мину диаметром 1,2 метра. Об этом сообщили местные СМИ.
На курорте на пляж выбросило мину
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
На пляж прибыл отряд саперов отряд и оцепил небольшой участок, прилегающий к местному отелю. На корпусе мины была пометка "неактивная", но она предположительно могла использоваться в ходе военных учений. При этом специалисты посчитали, что мина могла быть взрывоопасной.
Однако после обследования устройства, саперы и военные пришли к выводу, что оно безопасное. После чего передали мину представителям Военно-воздушных сил США, а позже снова открыли пляж для туристов.
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