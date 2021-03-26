Отдыхающих предупредили об опасности некоторых пляжей Турции, на которых рассыпана кварцевая пыль. На этот факт обратила внимание местная турецкая газета Turizmgunlugu.

Как сообщает издание, некоторые отельеры начали использовать кварцевую пыль при формировании пляжа при гостиницах. Это сделано для того, чтобы создать яркий внешний вид местных пляжей и имитировать белый песок, свойственных для курортов мальдивских побережий. Но такие дизайнерские нововведения могут быть опасны для здоровья и окружающей среды.

Эксперты отмечают, что вдыхание мелких частиц кварцевой пыли в течение длительного периода времени вызывает обострения у астматиков, а у здоровых людей может спровоцировать болезни легких.

Управление окружающей среды провинции Мугла уже организовало несколько проверок, на основании которых были выписаны штрафы.