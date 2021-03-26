На российских курортах ожидают аншлаг из отдыхающих

На курортах Краснодарского края и Крыма может быть достигнут исторический максимум по количеству отдыхающих в летнем сезоне 2021 года. Об этом сообщают эксперты туристической отрасти, передает газета "Известия".

Уже раскуплена большая часть путевок не только на майские праздники, но и на летние месяцы - июль и август.

Эксперты сообщили, что туристический сезон может быть крайне напряженным. Вице-президент АТОР и генеральный директор сети гостиниц «Алена» Илья Уманский рассказал, что спрос на отдых в России вырос вдвое. Лидеры по популярности среди отдыхающих традиционно Сочи, Крым и Анапа.