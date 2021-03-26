Отдохнувшая в Сочи россиянка сравнила курорт с Москвой

Российская туристка заявила, что Сочи возомнил себя Москвой. О своих впечатлениях она написала на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам путешественницы, город стал менее дружелюбным, а его жители видят в туристах только «кошелек» и всячески пытаются нажиться на них. Например, выросли цены на жилье.

«Аренда квартиры в сезон превышает ценник московской недвижимости. Старая мебель и бабушкинские обои — вот что бесстыжие сочинцы предлагают снять от 30 тысяч рублей в месяц. Если рассматривать квартиру с ремонтом, то готовь 70 тысяч. Пожить в домике у моря и вовсе не получится»

Кроме того, на пляже туристов требуют платить за отдых на шезлонге и катают на банане за деньги, не соблюдая правила безопасности.

«Позагорать желаете? Тогда плати за шезлонг. В разгар лета аренда его составляет 400-500 рублей (смотря кому). А желающих позагорать — пол-России. Представляете, какие деньги крутятся у местных барыг?»

Девушка отметила, что местные таксисты устанавливают «прыгающие тарифы» и возят гостей города длинными маршрутами, чтобы «побольше содрать».