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Отдохнувшая в Сочи россиянка сравнила курорт с Москвой

Даня Виттиг
2 часа назад
Российская туристка заявила, что Сочи возомнил себя Москвой. О своих впечатлениях она написала на платформе «Яндекс.Дзен».
Отдохнувшая в Сочи россиянка сравнила курорт с Москвой
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По словам путешественницы, город стал менее дружелюбным, а его жители видят в туристах только «кошелек» и всячески пытаются нажиться на них. Например, выросли цены на жилье.
«Аренда квартиры в сезон превышает ценник московской недвижимости. Старая мебель и бабушкинские обои — вот что бесстыжие сочинцы предлагают снять от 30 тысяч рублей в месяц. Если рассматривать квартиру с ремонтом, то готовь 70 тысяч. Пожить в домике у моря и вовсе не получится»
Кроме того, на пляже туристов требуют платить за отдых на шезлонге и катают на банане за деньги, не соблюдая правила безопасности.
«Позагорать желаете? Тогда плати за шезлонг. В разгар лета аренда его составляет 400-500 рублей (смотря кому). А желающих позагорать — пол-России. Представляете, какие деньги крутятся у местных барыг?»
Девушка отметила, что местные таксисты устанавливают «прыгающие тарифы» и возят гостей города длинными маршрутами, чтобы «побольше содрать».
«Кажется, что тут не осталось добропорядочных людей, буквально все жители этого красивого города хотят лишь нажиться на приезжих».
Ранее "Рамблер" сообщал, что думают о ценах сами сочинцы.
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