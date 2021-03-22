Россиянин описал схему заработка "бизнесменов" на отдыхающих в Сочи

Россиянин пообщался с жителями Сочи и узнал, как местные "бизнесмены" зарабатывают на туристах. Об этом он рассказал на платформе "Яндекс.Дзен".

Однажды мужчина заметил на одном из городских пляжей мягкие пуфики, которые сдают в почасовую аренду. Его заинтересовало, сколько можно на этом заработать. Именно с этим вопросом он обратился к одному из сочинцев:

"Ну, день на день не приходится — тут от погоды многое зависит. Но косарь (тысяча рублей — прим. ред.) в день мне точно прилипает, а в сезон и побольше бывает",

- описал свой доход работник пляжа.

По словам автора, такие "сторожа" сидят на одном месте целый день и ждут, когда появятся клиенты. Отдыхающий также выяснил, что сейчас туристы арендуют около 30-40 штук пуфиков, а летний сезон - в несколько раз больше. Час аренды обходится туристам в 200 рублей.

"Сразу понятно, почему на пляже столько "точек" с этими пуфиками — бизнес-то непыльный, а деньги приносит",