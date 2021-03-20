"Безбожно разводят": сочинцы написали список советов для туристов

В одном из популярных сообществ в Сети о городе Сочи местные жители курорта решили дать советы туристам.

Фото: Кадр "Непосредственно Каха" Кадр "Непосредственно Каха"

Как выяснил "Рамблер", один из главных советов касается экскурсий:

"Буквально до всех достопримечательностей Сочи можно добраться самостоятельно, немного погуглив дорогу и прочие подробности. найти Ахун или Олимпийский парк не составит труда...".

Однако некоторые отметили, что, в некоторых случаях комфортнее было бы пользоваться услугами турфирм.

"Не ходят рейсовые автобусы на Ахун, озеро Рица или Агурские водопады. Экскурсия на комфортабельном автобусе с кондиционером и и профессиональным гидом это не обман местных бизнесменов. Цены на экскурсии примерно одинаковые. Все фирмы имеют сертификаты качества и считать платные экскурсии обманом неправильно...".

Следующий совет касается таксистов:

"Главный совет — не пользоваться услугами таксистов-бомбил. От них советуют держаться подальше, даже если они на вас накидываются у трапа самолета. Местный таксист "домчит" вас до Олимпийского парка «всего" за пару тысяч рублей, преодолев героически 8 километров, и будет утверждать, что "взял по-божески", — вместо "бомбил" местные рекомендуют пользоваться популярными приложениями агрегаторов такси.

Кроме того, стоит быть аккуратнее и с жильем:

"Не обращайтесь к посредникам. Ни Олимпиада, ни глобальная модернизация Большого Сочи не смогли искоренить древнее зло — вездесущих агентов с объявлениями о сдаче «жилья у моря». И хотя их количество существенно сократилось, а картонные листы с надписями давно вытеснены яркими рекламными баннерами, суть не изменилась....".

Следующий совет касается продуктов и вина:

"Закупайтесь продуктами в местных супермаркетах. На местных рынках все намного дороже. Можно себя побаловать чем-то особенным, но необходимое лучше брать в сетевых магазинах. Все-равно на рынках практически нет местной продукции (если это не осенние хурма и фейхоа) В торговых рядах, в основном, перекупы...