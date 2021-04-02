В российском аэропорту столкнулись два самолета

На стоянке аэропорта Сургута столкнулись два самолета. Об этом сообщается на сайте Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.
Инцидент произошел поздно вечером 1 апреля при техническом обслуживании лайнера ATR-72. Воздушное судно находилось с запущенным двигателем, из-за чего произошло случайное движение и наезд на российский самолет ЯК-40.
Как уточнили в СК, оба лайнера получили механические повреждения, при этом пассажиров и членов экипажа на борту не было. Уточняется, что ATR-72 принадлежит компании UTair, а ЯК-42 входит в состав авиапарка «Скол». Причины инцидента выясняются.