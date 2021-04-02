Цены на перелеты по России взлетели

Цены на авиаперелеты в некоторые российские города, купленные в январе-марте с вылетом в апреле-июне взлетели на 15-120 процентов по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщают "Известия".

Больше всего подорожали билеты из Москвы в Набережные Челны — на 121 процент, Томск — на 91 процент, Нижнекамск — на 88 процентов, Чебоксары — на 46 процентов, Ростов-на-Дону — на 36 процентов.

Заметно выросла стоимость билетов из Сочи в Пермь — плюс 58 процентов, из Новосибирска в Нижневартовск — 41 процентов. Стоимость авиабилетов из Москвы в Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Ханты-Мансийск, Ульяновск, Краснодар, Якутск и Сыктывкар выросла на 30-36 процентов.