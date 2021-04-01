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Стюардесса рассказала, что важно сразу сделать после посадки в самолет

Стелла Шмель
2 часа назад
Стюардесса-блогер, которая регулярно публикует видео о тонкостях своей профессии, загрузила новый ролик в Tik Tok. На этот раз она рассказала, что важно проверить каждому пассажиру, как только он окажется на своем посадочном месте в самолете.
По словам бортпроводницы, следует проверить наличие спасательного жилета под сиденьем. Это нужно сделать, потому что существуют пассажиры, которые считают нормальным просто забрать их себе в качестве сувенира.
"Этого категорически нельзя делать! Унести спасательный жилет с борта означает совершить полноценную кражу имущества авиакомпании".
Девушка рассказала, что во многих авиакомпаниях после полета наличие каждого жилета проверяется, а если обнаружена пропажа, то найти воришку труда не составляет - сотрудники просто смотрят, кто же находился на этом месте в момент предыдущего полета.
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