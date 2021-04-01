Стюардесса-блогер, которая регулярно публикует видео о тонкостях своей профессии, загрузила новый ролик в Tik Tok. На этот раз она рассказала, что важно проверить каждому пассажиру, как только он окажется на своем посадочном месте в самолете.

По словам бортпроводницы, следует проверить наличие спасательного жилета под сиденьем. Это нужно сделать, потому что существуют пассажиры, которые считают нормальным просто забрать их себе в качестве сувенира.

"Этого категорически нельзя делать! Унести спасательный жилет с борта означает совершить полноценную кражу имущества авиакомпании".