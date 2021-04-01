Россиянка выяснила отношение местных женщин к русским девушкам

Как рассказала россиянка, местные женщины негативно воспринимают русских девушек. Турчанок смущает, что русские ходят в коротких платьях и ничего не стесняются.

Автора оскорбил этот стереотип, так как, по ее мнению, многим русским женщинам нет никакого дела до курортных романов, они приезжают отдохнуть с друзьями или семьей.