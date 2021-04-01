Россиянка выяснила отношение местных женщин к русским девушкам

Россиянка съездила на отдых в Турцию и выяснила о реальном отношении местных женщин к русским девушкам. Об этом она рассказала в своем блоге на платформе "Яндекс
. Дзен".
Как рассказала россиянка, местные женщины негативно воспринимают русских девушек. Турчанок смущает, что русские ходят в коротких платьях и ничего не стесняются.
"Поэтому турки под властью обольстительных иностранок сходят с ума и женятся на них",
- написала автор блога о мыслях турчанок.
Также среди местных женщин ходит стереотип, что русские - нимфоманки.
Автора оскорбил этот стереотип, так как, по ее мнению, многим русским женщинам нет никакого дела до курортных романов, они приезжают отдохнуть с друзьями или семьей.
"Почему всех подметают под одну гребенку? Я даже стала обижаться на местных женщин",