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Россиянам назвали риски заграничного отдыха

Анна Арсеньева
2 часа назад
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе предупредила о возможных рисках поездки за границу. Об этом пишет "Интерфакс".
По словам эксперта, стоит приобрести страховку невыезда, которая позволит возместить стоимость тура в случае его отмены:
"Это необязательный вид страхования, в отличие от медицинского, но он позволяет подстраховаться на случай заболевания самого туриста, изменения обстоятельств в стране, внезапного ее закрытия, введения ограничений".
Кроме того, нужно регулярно проверять информацию о связанных с коронавирусом ограничениях в стране въезда:
"Туристам надо не просто отслеживать, как раньше, какая погода и что с собой взять. Сейчас такая ситуация, что турист, прежде чем принять решение о поездке, должен получить актуальную информацию о стране, условиях въезда и пребывания. Перед поездкой еще раз свериться, не изменилось ли там что-то".
Новости путешествий,Майя Ломидзе,Ассоциация туроператоров России,Интерфакс,
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