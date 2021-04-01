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Перечислены самые популярные направления в апреле

Стелла Шмель
3 часа назад
Стало известно, какие направления будут популярны среди путешественников в апреле. Об этом сообщает "Туту.ру".
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил предпочтения, сравнив информацию по перелетам, оформленным для вылета с 1 по 30 апреля, в текущем и в 2019 году. Информацию по бронированию в апреле 2020 года сочли непоказательной из-за пандемии.
По спросу лидирует направление Москва-Сочи. В 2019 году это направление было на втором месте по популярности, на первом - Москва-Симферополь. Средний чек за перелет по самому популярному направлению составляет 5 745 рублей, в апреле 2019 года он был равен 4 664 рублям.
Также в тройке популярных направлений Москва-Минеральные Воды.
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