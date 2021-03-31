"Остались без еды и воды": россиянка рассказала об ошибках на отдыхе в Турции

Туристка из России побывала в Турции и рассказала об ошибках, которые допустила во время отдыха в стране.

Как поделилась девушка с порталом "Тонкости туризма", не стоит снимать деньги в пунктах обмена в аэропорту: лучше воспользоваться банкоматом, чтобы комиссия была меньше. Сим-карты стоит приобретать только у официальных представителей связи.

"Мы пытались купить в маленьком магазине, где нас хотели нагло надурить. Пытались продать симку в 10 раз дороже, чем на самом деле. Не ведитесь на это! Тарифы одинаковые для всех!"

Кроме того, путешественница рассказала о сложностях, связанных с введенным в Турции комендантским часом. Он действует с вечера пятницы до утра понедельника.