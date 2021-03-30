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Россиянка рассказала о повторном использовании продуктов в турецких отелях

Мира Маркина
3 часа назад
Россиянка, временно проживающая в Турции, рассказала о повторном использовании продуктов и свежести еды в отелях "все включено". Своими наблюдениями туристка поделилась на платформе "Яндекс.Дзен".
Блогер решила выяснить, что происходит с остатками еды "шведских столов". Оказалось, что некоторые продукты подают второй раз в первоначальном виде. В их числе: сливочное масло, варенье, мед, оливки, шоколадная паста и часть гарниров.
Помимо этого, некоторые "вчерашние" продукты становятся ингредиентами для более сложных блюд, чаще всего для салатов. Так, фруктовый салат готовят из недоеденных на завтрак фруктов, а овощной - из нарезок.
Однако, по наблюдениям россиянки, некоторые отели действуют в обход правил и повторно используют скоропортящиеся продукты, что запрещено по регламенту. В одной из гостиниц путешественница заметила на ужине блины, которые подавали утром:
"Их превратили в пирожные: разрезали пополам, промазали кремом, украсили фруктами. Тут нет ничего криминального, конечно, но я не оценила".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что отдыхающих предупредили об опасности некоторых пляжей Турции.
Заграница,
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