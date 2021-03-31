Эксперты объяснили, как обманывают туристов на продаже путевок

Роскачество сообщило, что резкий спрос на путевки спровоцировал увеличение числа мошенников, имитирующих продажу туров и билетов на сайтах.

Злоумышленники создают порталы, похожие на страницы реальных туристических компаний и сервисов. По словам экспертов, они берут аналогичные настоящим названия и дизайны и выдумывают реквизиты, либо заимствуют и реквизиты у подлинных фирм, прекративших свою деятельность.

Фальшивые сайты рекламируют в социальных сетях и с помощью рассылок. Туристам отправляют "выгодные" предложения с большими скидками, а менеджеры отвечают на звонки и распространяют ненастоящие документы. На электронную почту купившим путевку отправляют ваучер, подтверждающий оплату проживания, и фейк-договор. Однако наличие колл-центра и документов с печатями не всегда говорят о "реальности" компании.

В Центре цифровой экспертизы Роскачества порекомендовали покупать туры только на официальных сайтах известных и крупных турагентств. При этом необходимо тщательно проверять доменное имя ресурса и дату его создания. Также стоит узнать, включен ли данный оператор в федеральный реестр и есть ли у него финансовые гарантии.