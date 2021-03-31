Обед в популярном отеле Сочи разочаровал россиянина

Россиянин рассказал, как пообедал в одном из популярных отелей Сочи и рассказал о своих впечатлениях. Об этом он сообщил на платформе "Яндекс.Дзен".

Турист рассказал, что решил пообедать в популярном отеле "Сочи Парк", так как там был недорогой шведский стол. Однако содержимое его разочаровало. Он рассказал, что большинство блюд были остатками с завтрака, например, сосиски и макароны. Остальная пища была на вкус пресной. Мужчина отметил, что они остались голодными, потому что не смогли ничего съесть.

Пообедать в таком отеле стоило 300 рублей. Он попробовал сам оценить стоимость блюд, которые поел. Турист посчитал, что порция пельменей стоит 50 рублей, постный суп и винегрет — 30 рублей, закуска из селедки — 25 рублей и порошковый сок — 5 рублей.

В конце он сделал вывод, что пообедал на 100-110 рублей, поэтому у него не получилось сэкономить.