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Обед в популярном отеле Сочи разочаровал россиянина

Елизавета Назарова
3 часа назад
Россиянин рассказал, как пообедал в одном из популярных отелей Сочи и рассказал о своих впечатлениях. Об этом он сообщил на платформе "Яндекс.Дзен".
Турист рассказал, что решил пообедать в популярном отеле "Сочи Парк", так как там был недорогой шведский стол. Однако содержимое его разочаровало. Он рассказал, что большинство блюд были остатками с завтрака, например, сосиски и макароны. Остальная пища была на вкус пресной. Мужчина отметил, что они остались голодными, потому что не смогли ничего съесть.
Пообедать в таком отеле стоило 300 рублей. Он попробовал сам оценить стоимость блюд, которые поел. Турист посчитал, что порция пельменей стоит 50 рублей, постный суп и винегрет — 30 рублей, закуска из селедки — 25 рублей и порошковый сок — 5 рублей.
В конце он сделал вывод, что пообедал на 100-110 рублей, поэтому у него не получилось сэкономить.
«Если бы решили есть "от пуза", то при всем желании не смогли отбить свои 300 рублей — максимум соточку», — отметил он.
Ранее "Рамблер" сообщал, что туристы в Карелии столкнулись с хамством.
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