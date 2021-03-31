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"Иди ты в лес спать": туристы в Карелии столкнулись с хамством

Елизавета Назарова
1 час назад
Туристы из Карелии, оставившие негативный отзыв о хостеле, столкнулись с хамством. Об этом Travel-маркетолог Елена Белоусова сообщила на своей странице в Facebook.
Девушка рассказала, что выбирала место для отдыха в Карелии и наткнулась на один из хостелов, но выбирать его для путешествия она не стала, так как почитала отзывы и ответы на них. Некоторые туристы столкнулись с хамством.
Один из постояльцев написал, что в хостеле не было питьевой воды, домофон был сломан, а также отметил маленькое количество полок для вещей. На этот комментарий обратили внимание представители гостиницы, но их ответ удивил.
«А иди ты в лес спать. Там все есть», — написали от имени хостела.
В комментариях к посту многие пользователи выразили свое негодование на сервис со стороны хостела.
«Получается, критиковать нельзя? Ешь, что дают, и радуйся? Очевидно, администрация хостела так и считает», «Пока у нас такие ожидания от сервиса в России, ничего с места не сдвинется. А между тем нормальное отношение к гостям – это must have, даже если услуга стоит 500 руб.»
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