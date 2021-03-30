В Сети показали, почему нельзя пользоваться ноутбуком в самолете

В Сети появилось видео, четко объясняющее, почему нельзя пользоваться ноутбуком в самолете.

Так, один из пассажиров держал на коленях открытый ноутбук, пока переднее кресло не начало опускаться. В результате крышка ноутбука сильно согнулась, из-за чего компьютеру явно потребуется ремонт.