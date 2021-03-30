Стюардесса объяснила, как избегать неприятных попутчиков

Российская стюардесса поделилась в своем Instagram-аккаунте своими методами по избеганию надоедливых попутчиков.
По мнению стюардессы, если попутчик предлагает выпить с ним, то следует игнорировать его.
"Наденьте наушники, очки для сна и отвернитесь. Просто дайте понять, что вам это неинтересно", — считает девушка.
Однако иногда, как считает она, это может вызвать агрессию человека.
Кроме того, россиянка заметила, что попросить помощи можно у членов экипажа, которые могут вас пересадить даже при полной загрузке рейса.
Второй метод — выход из поля зрения. Девушка предложила попробовать подольше задержаться в туалетной комнате.
"Велика вероятность, что сосед забудет про вас или уснет", —считает она.