Новости путешествий
Отдых в России
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Почта

Стюардесса объяснила, как избегать неприятных попутчиков

Диана Товсепова
1 час назад
Российская стюардесса поделилась в своем Instagram-аккаунте своими методами по избеганию надоедливых попутчиков.
По мнению стюардессы, если попутчик предлагает выпить с ним, то следует игнорировать его.
"Наденьте наушники, очки для сна и отвернитесь. Просто дайте понять, что вам это неинтересно", — считает девушка.
Однако иногда, как считает она, это может вызвать агрессию человека.
Кроме того, россиянка заметила, что попросить помощи можно у членов экипажа, которые могут вас пересадить даже при полной загрузке рейса.
Второй метод — выход из поля зрения. Девушка предложила попробовать подольше задержаться в туалетной комнате.
"Велика вероятность, что сосед забудет про вас или уснет", —считает она.
Новости путешествий,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители