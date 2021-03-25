"Я думала много раз уволиться": стюардесса о работе в пандемию

Российская стюардесса Любовь под ником @lovefaliya опубликовала в Instagram пост, в котором рассказала с какими трудностями столкнулась за время работы в пандемию. Подробнее об этом - в материале "Рамблера".

Фото: @lovefaliya @lovefaliya

Девушка призналась, что никогда не мечтала быть стюардессой. Ей не хотелось идти по стопам сестры, однако жизнь распорядилась иначе (здесь и далее авторская орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.):

"Я работаю стюардессой, но если честно никогда не мечтала, и не хотела ею быть А все потому что моя сестра тоже стюардесса ( @englishships она учит английскому языку), и я не хотела из принципа идти по ее стопам, хотела найти что-то свое.

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Вы бы видели меня несколько лет назад, я была юной девочкой с большими голубыми глазами и полная надежд, что такую как я захотят получить в сотрудники в любой компании. Но меня не брали никуда из-за недостатка опыта, но я не опускала руки и постоянно пыталась, но потом я поняла, что впустую трачу свое время и судьба-злодейка все же меня вынудила сходить на собеседование в авиакомпанию".

Пройдя несколько этапов собеседования Любовь поняла, что ей действительно нравится профессия стюардессы и решила остаться в этой сфере:

"Мне сразу понравилась атмосфера, радужные перспективы и бонусы при работе в авиации. Я согласилась пройти обучение и загрузила в голову себе установку, если мне понравится все, то после обучения пойду работать. И на удивление, мне очень все понравилось, обучение было невероятно интересным и поэтому выбор был очевиден".

Однако с началом пандемии жизнь бортпроводницы и ее коллег вмиг изменилась. Любовь признается, что работать стало в разы сложнее, и вдобавок к этому, многие пассажиры пренебрегают правилами безопасности:

"Сейчас из-за недавней пандемии почти у всех сотрудников авиации депрессия. Стюардессам обязательно носить перчатки и маски и ни в коем случае нельзя их снимать. Многие ограничения сняты, перчатки могли бы уже и отменить, так как находится в них 10, а то и более часов невероятно трудно, а многие пассажиры пренебрегают рекомендациям о ношении масок и перчаток, поэтому наше ношение в какой-то мере бессмысленно".

Тяжелая ситуация вынудила многих бортпроводников уволиться, но россиянка все еще продолжает работать:

"Так же мои коллеги даже увольнялись, так как терпеть уже не могут этого, и даже я думала много раз уволиться, но пока я даю шансы авиации, верю, что все это закончится",