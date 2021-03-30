Россиянка пнула в живот полицейского и лишилась поездки в Турцию

Конфликт случился 25 марта перед рейсом в Анталью. В зале ожидания россиянка распивала спиртное, после чего начала ругаться с сотрудником аэропорта. Из-за буйного поведения путешественницы ему пришлось позвать представителя службы безопасности.

Пассажирку доставили в отделение полиции, где сообщили о том, что она не сможет улететь в Турцию. Узнав об этом, девушка начала вести себя еще агрессивнее и пнула полицейского в живот. По словам задержанной, она и раньше летала в нетрезвом состоянии, но никаких претензий ей ранее не предъявляли.