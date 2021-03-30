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Россиянка пнула в живот полицейского и лишилась поездки в Турцию

Мира Маркина
4 часа назад
Пьяная туристка пнула в живот полицейского в аэропорту Екатеринбурга и поплатилась поездкой в Турцию. Видеоролик с подробностями инцидента опубликовал телеканал РЕН ТВ.
Конфликт случился 25 марта перед рейсом в Анталью. В зале ожидания россиянка распивала спиртное, после чего начала ругаться с сотрудником аэропорта. Из-за буйного поведения путешественницы ему пришлось позвать представителя службы безопасности.
Пассажирку доставили в отделение полиции, где сообщили о том, что она не сможет улететь в Турцию. Узнав об этом, девушка начала вести себя еще агрессивнее и пнула полицейского в живот. По словам задержанной, она и раньше летала в нетрезвом состоянии, но никаких претензий ей ранее не предъявляли.
В результате медицинского освидетельствования в крови россиянки обнаружили 0,9 промилле алкоголя. В отношении туристки возбудили уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти».
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что отдыхающих предупредили об опасности некоторых пляжей Турции.
Новости путешествий,Видео,РЕН ТВ,
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