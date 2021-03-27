Поезд и самолет: на какие билеты россияне потратили больше всего денег в марте

Сервис OneTwoTrip назвал самые дорогие билеты, которые покупали в марте россияне. На первом месте оказались авиабилеты из Москвы в Нью-Йорк и обратно стоимостью 459 тысяч рублей. Об этом сообщает RT.
На второй строчке расположился билет до Лос-Анджелеса за 357 тысяч рублей, а на третьей — Мале. Билет туда и обратно стоил 350 тысяч рублей.
В рейтинг попали и путешествия в одну сторону. Например, перелет из Москвы до Владивостока, который стоил 335 тысяч рублей, а также билет из столицы в Дубай за 310 тысяч.
Самая дорогая поездка на поезде обошлась пассажиру «Сапсана», который ехал из Москвы в Санкт-Петербург. Он заплатил за билет 60 тысяч рублей. На втором месте расположилась поездка во Владивосток за 29 тысяч рублей. Завершает тройку лидеров билет из Москвы в Петербург за 25 тысяч рублей.