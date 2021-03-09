Туристка рассказала, какие поступки россиян ужасают иностранцев 

Российская туристка Александра Коновалова , живущая в Турции, рассказала, какие поступки соотечественников приводят в ужас иностранцев. Об этом она написала в своем блоге на платформе "Яндекс. Дзен".

Жителей Европы удивляют россияне, которые толпятся в очереди перед открытием ресторана, а потом бросаются к еде, "сбивая с ног всех на своем пути". Часто соотечественники набирают много всего, но не могут этого съесть:

"Не очень-то прилично брать десять блюд, поковыряться в каждом и оставить большую часть. В идеале тарелки после вас должны быть почти чистыми".

Кроме того, по словам туристки, не стоит приходить в заведение в пляжной одежде, так как в отелях отдыхают мусульмане, забирать еду с собой в контейнерах и хамить персоналу: