Туристка рассказала, какие поступки россиян ужасают иностранцев 

Российская туристка Александра Коновалова, живущая в Турции, рассказала, какие поступки соотечественников приводят в ужас иностранцев. Об этом она написала в своем блоге на платформе "Яндекс. Дзен".
Жителей Европы удивляют россияне, которые толпятся в очереди перед открытием ресторана, а потом бросаются к еде, "сбивая с ног всех на своем пути". Часто соотечественники набирают много всего, но не могут этого съесть:
"Не очень-то прилично брать десять блюд, поковыряться в каждом и оставить большую часть. В идеале тарелки после вас должны быть почти чистыми".
Кроме того, по словам туристки, не стоит приходить в заведение в пляжной одежде, так как в отелях отдыхают мусульмане, забирать еду с собой в контейнерах и хамить персоналу:
"Поддатые русские туристы часто очень невежливы с официантами. Вы вряд ли увидите европейца, который горланит на весь зал, требуя добавки пива или чай для жены".
Ранее "Рамблер" сообщал, что Испанию предложили открыть для россиян в обход запрета ЕС.