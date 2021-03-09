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Испанию предложили открыть для россиян в обход запрета ЕС 

Анна Арсеньева 3 часа назад
Испанию предложили открыть для россиян в обход запрета ЕС
Фото: depositphotos.com
Представители турбизнеса обратились к правительству Испании с просьбой открыть границы для российских туристов. Об этом сообщает ТАСС.
Исполнительный вице-председатель туристической ассоциации Exceltur Хосе Луис Сореда заявил, что власти России и Испании могут договориться о возобновлении туристического потока, если не получится прийти к подобному соглашению со всем Евросоюзом. Условием въезда может стать наличие сертификата о прививке от коронавируса.

"Идея сертификатов вакцинации от COVID-19 нам кажется фундаментальной, хотя бы изначально в странах шенгенского соглашения, а также с важными рынками, среди которых я назвал бы и Россию", — сказал эксперт.

По его словам, в прошлом году отрасль понесла убытки в размере ста миллиардов евро. В 2021-м избежать провала туристического сезона может возвращение россиян на курорты Испании:

"Нельзя тратить ни секунды, открыть границы как можно скорее. Испания не может позволить себе еще одно лето без туристов".

Ранее "Рамблер" сообщал, что россиян призвали не ждать скорого открытия границ с Европой.
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Новости путешествий , ЕС
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