Россиян призвали не ждать скорого открытия границ с Европой 

Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев призвал россиян не ждать открытия границ стран Евросоюза в ближайшее время. Об этом он заявил в эфире радиостанции НСН.
По мнению специалиста, весной границы с Европой не откроются. Делать прогнозы на лето пока рано, но вероятность возобновления сообщения все-таки есть.
"Может быть, какие-то межгосударственные соглашения с отдельными странами помогут убыстрить этот процесс", — сказал эксперт.
Ранее "Рамблер" сообщал, что с апреля Таиланд сократит карантин для привитых от COVID-19 туристов.