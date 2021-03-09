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Россиян призвали не ждать скорого открытия границ с Европой 

Анна Арсеньева 48 минут назад
Россиян призвали не ждать скорого открытия границ с Европой
Фото: depositphotos.com
Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев призвал россиян не ждать открытия границ стран Евросоюза в ближайшее время. Об этом он заявил в эфире радиостанции НСН.
По мнению специалиста, весной границы с Европой не откроются. Делать прогнозы на лето пока рано, но вероятность возобновления сообщения все-таки есть.

"Может быть, какие-то межгосударственные соглашения с отдельными странами помогут убыстрить этот процесс", — сказал эксперт.

Ранее "Рамблер" сообщал, что с апреля Таиланд сократит карантин для привитых от COVID-19 туристов.
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Новости путешествий , Андрей Игнатьев , ЕС , Российский союз туриндустрии
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