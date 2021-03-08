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С апреля Таиланд сократит карантин для привитых от COVID-19 туристов 

Катерина Саломе 4 часа назад
С апреля Таиланд сократит карантин для привитых от COVID-19 туристов
Фото: depositphotos.com
Обязательный карантин для вакцинированных от COVID-19 в Таиланде сократить с 14 до 7 дней. Для невакцинированных он тоже сократится, но не на семь, а всего на четыре дня. Об этом сообщило министерство здравоохранения.

"Для иностранных граждан, имеющих свидетельство о вакцинации, пройденной не менее чем за 14 дней и не более чем за 3 месяца до прибытия в Таиланд, а также имеющих справку об отсутствии заражения COVID-19 по результатам анализа, сделанного не позднее, чем за 72 часа до вылета в Таиланд, и показавших отрицательный результат при анализе на COVID-19 по прибытии в Таиланд, сократить сроки карантина с 14 до 7 дней",

— приводит сообщение "РИА Новости".
Кроме того власти Таиланда могут рассмотреть вопрос о полной отмене карантина с 1 октября для въезжающих в страну. Это будет реализовано в том случае, если вакцинация медработников, волонтеров, работников сферы туризма и групп риска достигнет 70%.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что названы самые популярные туристические направления на 8 марта.
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Новости путешествий , РИА Новости
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