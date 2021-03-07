Названы самые популярные туристические направления на 8 марта 

Стало известно, какие направления среди российских туристов оказались наиболее популярны в праздничные выходные с 6 по 8 марта. Данные собрал сервис путешествий Ostrovok.ru, результаты опубликовало РИА Новости

Лидером рейтинга стали Москва и Санкт-Петербург, а третье место у Стамбула. Как отметили эксперты сервиса, количество бронирований отелей пользователями сервиса на 70 процентов превысило аналогичные показатели 2020 года.

Также стало известно, что россияне обычно бронируют гостиницы на три ночи и в среднем платят за это 4,3 тысячи рублей в сутки на двоих.

Как отметили эксперты Ostrovok.ru, за год стоимость проживания в гостиницах выросла в среднем на треть.