Найдены альтернативные варианты южным оздоровительным курортам

Московская область и Алтай возглавили рейтинг лучших альтернатив южным курортам для санаторного отдыха по программе кешбэка. Об этом сообщает ТурСтат со ссылкой на портал Санатории-России.рф.

В лидерах также оказались Татарстан, Тюменская область и Карелия. выяснилось, что дешевле всего оздоровиться в санаториях Татарстана. За проживание, питание и лечение там придется заплатить в среднем 2750 рублей на человека в сутки.