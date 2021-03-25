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Найдены альтернативные варианты южным оздоровительным курортам

Мария Грибова
54 минуты назад
Московская область и Алтай возглавили рейтинг лучших альтернатив южным курортам для санаторного отдыха по программе кешбэка. Об этом сообщает ТурСтат со ссылкой на портал Санатории-России.рф.
В лидерах также оказались Татарстан, Тюменская область и Карелия. выяснилось, что дешевле всего оздоровиться в санаториях Татарстана. За проживание, питание и лечение там придется заплатить в среднем 2750 рублей на человека в сутки.
А в санаториях Московской области на отдых и лечение по программе кешбэка туристы потратят в среднем 3120 рублей в сутки.
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